БАКУ / Trend / - В Азербайджане отменяется трехмесячный период ожидания для получения страховых выплат по безработице.

Как сообщает Trend, 7 декабря на заседании Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике председатель Муса Гулиев сообщил, что в повестку дня включены три вопроса, которые связаны с внесением изменений в некоторые законы.

Заведующий отделом социального законодательства Аппарата Милли Меджлиса Адиль Валиев проинформировал о внесенных в повестку дня законопроектах. Обсуждались изменения в закон "О страховании от безработицы". Было отмечено, что проект изменений предусматривает новые положения о расширении охвата лиц, получающих страховые выплаты по безработице.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)