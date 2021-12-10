Объявлен размер первоначальных инвестиций в Агдамский промпарк

БАКУ /Trend/ - На начальном этапе в Агдамский промышленный парк предполагается инвестировать 20-25 миллионов манатов, а в среднесрочной стратегии - 100 миллионов манатов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу исполняющий обязанности председателя Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев на брифинге, посвященном работе, проделанной в Сумгайытском химическом промышленном парке и промышленных зонах в Карабахе.

“Но эти цифры могут измениться, поскольку бизнес-планы анализируются", - сказал он.

По словам Нуриева, здесь ожидается открытие новых логистических компаний, поскольку "Экономическая зона Аразской долины" стратегически расположена на логистических линиях, особенно вблизи Зангезурского коридора.

"У нас уже есть первый резидент. Есть также субъекты хозяйствования, претендующие получить разрешение на резидентство в Экономической зоне Аразской долины", - добавил и. о. председателя Агентства.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Эльдар Пашаев)