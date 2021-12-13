БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено установить новые штрафы за нарушение законодательства в сфере туризма, сообщает в понедельник Trend.

Это предусматривает поправка в Кодекс об административных проступках.

В соответствии с изменением, в случае нарушения пунктов 13.2-13.4 закона «О туризме», то есть невнесения или несвоевременного внесения информации в туристический реестр, ее необновления или несвоевременного обновления предусмотрен штраф в размере 300 манатов.

Также за отсутствие электронной регистрации лиц, пользующихся услугами размещения в отелях, предусмотрен штраф в размере 200 манатов.

Поправка будет вынесена на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 14 декабря.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)