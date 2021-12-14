Отели в Азербайджане должны будут получить звездную категорию в течение 6 месяцев с начала работы

БАКУ /Trend/ - Каждый отель, действующий на территории Азербайджана, должен получить звездную категорию в течение шести месяцев с начала работы.

Как сообщает во вторник Trend, это предусматривает новый законопроект "О туризме", который обсуждался 14 декабря в первом чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, определение звездной категории отелей будет осуществляться учреждением, определенным соответствующим органом исполнительной власти, на основе критериев оценки отелей по данной категории.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)