Жилье на вторичном рынке Баку подорожало

Экономика 15 декабря 2021 12:20 (UTC+04:00)
Жилье на вторичном рынке Баку подорожало
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Предприниматели из регионов РФ в начале 2022 г. примут участие в бизнес-миссии в Азербайджан
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Турецкий порт Коджаэли перевалил около 60 млн тонн грузов
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