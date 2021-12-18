Новый этап реформ поддержит благосостояние более 2,1 млн граждан Азербайджана - министр

БАКУ /Trend/ - Новый этап реформ в Азербайджане окажет поддержку благосостоянию более 2,1 миллиона граждан. На эти цели ежегодно предусмотрено выделять 1,5 миллиарда манатов.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на встрече с руководителями СМИ, сообщает в субботу Trend.

«Последние распоряжения, подписанные главой государства, предусматривают повышение зарплат до одного миллиона работников. На эти цели выделены дополнительные средства в размере 742 миллионов манатов. Это повышение [зарплат] на основании распоряжения Президента Азербайджана от 16 октября 2021 года знаменует собой новый этап социальных реформ», - сказал Бабаев.

Он также напомнил, что за последние четыре года минимальная зарплата в Азербайджане выросла в 2,3 раза, среднемесячная зарплата – на 37 процентов, средняя зарплата – на 74 процента, фонд заработной платы – на 92 процента.

«Размер минимальной пенсии повышен на 82 процента, среднемесячной пенсии – на 60 процентов, пособий и стипендий - в среднем вдвое», - сказал Бабаев.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)