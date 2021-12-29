В 2021 г. Азербайджан сохранил позиции крупнейшего в СНГ поставщика в Россию томатов и яблок

БАКУ /Trend/ - В 2021 году Азербайджан оставался крупнейшим среди стран СНГ поставщиком в Россию томатов и одним из ведущих экспортеров яблок.

Об этом сказал руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) РФ Сергей Данкверт в ходе видеоконференции с председателем Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли, сообщает в среду Trend со ссылкой на Россельхознадзор.

Он отметил, что в отчетный период экспорт продукции растительного происхождения из Азербайджана в Россию вырос на три процента, с 523,8 тысячи тонн до 539,7 тысячи тонн.

По словам главы Россельхознадзора, экспорт томатов составил 130 тысяч тонн, яблок - 60,2 тысячи тонн.

"После введения ограничений на ввоз в Россию этих культур в декабре 2020 года Россельхознадзор совместно с Агентством пищевой безопасности Азербайджана провел видеообследование мест их выращивания, по результатам которого поэтапно 212 производителей томатов и 76 производителей яблок получили возможность возобновить экспорт", - говорится в сообщении российского ведомства.

Также отмечается, что увеличению объема экспорта в Россию томатов из Азербайджана может в будущем способствовать вакцинация растений от опасного заболевания – вируса мозаики пепино.

"В текущем году Азербайджан также упрочил свое присутствие на российском рынке по целому ряду торговых позиций. Так, объем отправляемых нектаринов и персиков вырос в три раза с 4,3 тысячи тонн - до 12,9 и с 3,1 тысячи тонн - до 9,5 тысячи тонн соответственно, груш - в 2,9 раза (5,3 тысячи тонн против 1,8 тысячи тонн), абрикосов - в 2,8 раза (две тысячи тонн против 712 тонн), винограда - на 44 процента (9,4 тысячи тонн против 6,5 тысячи тонн), хурмы - на 33 процента (136,2 тысячи тонн против 102,1 тысячи тонн), гранатов - на 24 процента (14,9 тысячи тонн против 12 тысяч тонн) и продовольственного картофеля - на 23 процента (85 тысяч тонн против 69 тысяч тонн за прошлый год)", - отмечается в сообщении Россельхознадзора.

В свою очередь, председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли отметил, что 2021 год стал наиболее плодотворным с точки зрения сотрудничества двух ведомств.

"Азербайджанская сторона при научно-технической поддержке Россельхознадзора усилила контроль за выявлением вирусных и бактериальных заболеваний, остаточного количества химических средств защиты растений в семенной и плодоовощной продукции, отправляемой в Россию. На этапе согласования находится проект соглашения о сотрудничестве в области безопасного использования пестицидов и агрохимикатов между ведомствами. В адрес Россельхознадзора направлена подробная информация об использовании таких веществ производителями томатов и яблок. В ближайшее время она будет дополнена аналогичными сведениями в отношении предприятий по выращиванию хурмы, картофеля и фундука", - подчеркнул он.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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