В Азербайджане утверждены изменения в закон “О таможенных тарифах”

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджана "О таможенных тарифах".

Согласно изменениям, в рамках очистки освобожденных от оккупации территорий Азербайджанской Республики, а также других территорий, затронутых войной и военными операциями, от мин и неразорвавшихся боеприпасов, взрывоопасных устройств и других остатков взрывчатых веществ на основании подтверждающего документа органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, ввоз всех видов техники, оборудования, технических средств и устройств, их запчастей, индивидуальной бронезащиты, инструментов, собак минно-розыскной службы, взрывчатых и пиротехнических средств с 15 октября 2021 года освобождается от таможенных пошлин сроком на пять лет.

Закон применяется с 15 октября 2021 года.