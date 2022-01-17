Российский регион и Баку обсуждают возможности строительства судов для Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Астраханская область России и Баку обсуждают возможности строительства на судостроительных верфях российского региона двух сухогрузов и двух танкеров для Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на сайт Кремля.

По словам губернатора Астраханской области РФ Игоря Бабушкина, портфель заказов судостроительных предприятий этого российского региона составляет 50 миллиардов рублей.

"Сейчас в размещении заказов на судостроительных верфях региона заинтересованы и соседние государства. Так, мы уже делаем земснаряды для Казахстана. С Азербайджаном мы обсуждаем перспективу строительства на наших верфях двух сухогрузов и двух танкеров, а Туркменистан интересует вспомогательный флот для шельфовых месторождений", - сказал Бабушкин.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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