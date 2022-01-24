В Азербайджане утвержден "Порядок подготовки плана внутригородского движения"
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден "Порядок подготовки плана внутригородского движения (мобильности)".
Как сообщает в понедельник Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно постановлению, на начальном этапе в отношении административной территории города Баку - Бакинское транспортное агентство, а в отношении городов Гянджа, Сумгайыт, Ширван, Мингячевир, Евлах, Лянкяран, Шеки, Нафталан, Шамкир, Губа, Товуз, Гусар, Билясувар, Масаллы, Хачмаз, Гёйгель, Гёйчай, Агджабеди - местные органы исполнительной власти должны в течение шести месяцев представить в Кабинет министров проект "Плана внутригородского движения (мобильности)", обеспечивающего безопасное и удобное передвижение всех участников дорожного движения в улично-дорожной сети соответствующих городов.
(Перевод: Нубар Кулузаде)