В Агдамском промпарке начаты инженерно-геологические исследования

БАКУ /Trend/ - С 26 января в Агдамском промышленном парке в рамках строительно-монтажных работ начаты инженерно-геологические исследования, сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

В ходе исследований будут определены физико-механические свойства грунта, состав и литологическое описание горных пород.

Кроме того, на территории в 74,14 га завершились работы по топографическому планированию.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая 2021 года подписал указ о создании Агдамского промышленного парка. С целью организации деятельности Агдамского промышленного парка и создания на его территории инфраструктуры (электроэнергия и отопление, газ, вода, канализация, связь, транспорт, пожарная охрана, объекты производственного назначения, административные, социальные и другие инфраструктурные объекты) за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий, министерству экономики на первом этапе было выделено 500 тысяч манатов.

Мероприятия по организации, управлению и развитию деятельности Агдамского промышленного парка осуществляет Агентство по развитию экономических зон при министерстве экономики Азербайджана.

(Автор: Назрин Исрафилова)