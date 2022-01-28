ЦБ Азербайджана и Турции не ведут никаких переговоров по сделке валютного свопа - Эльман Рустамов

БАКУ /Trend/ - Центробанки Азербайджана и Турции не ведут никаких переговоров по поводу сделки валютного свопа.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

По его словам, центробанки двух стран активно сотрудничают по ряду направлений.

ЦБА опровергает информацию, распространенную рядом СМИ о якобы переговорах в этом направлении, отметил Рустамов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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