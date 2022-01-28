В Азербайджане назван объем транзакций посредством Apple Pay
БАКУ /Trend/ - Платежи посредством Apple Pay в Азербайджане в последние два месяца составили 1,1 миллиона транзакций, а в стоимостном выражении этот показатель превысил 30 миллионов манатов.
Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции генеральный директор Центробанка Азербайджана (ЦБА) Фарид Османов.
По его словам, ЦБА заинтересован в привлечении в Азербайджан и других бесконтактных решений.
Прогнозируется, что в этом году в Азербайджане могут быть запущены такие системы, как Google Pay и Samsung Pay, отметил Османов.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Кыргызстан и Таджикистан договорились отвести все подразделения воинских формирований от линии границы
Президент Ильхам Алиев наградил генерального секретаря Всемирной таможенной организации орденом «Достлуг»
На освобожденных территориях Азербайджана планомерно ведутся восстановительные и строительные работы
Цены на продовольствие в мире выросли до самого высокого уровня за последнее десятилетие - FAO (Эксклюзив)
Президент Ильхам Алиев: После окончания конфликта между Арменией и Азербайджаном в регионе появились новые возможности для сотрудничества
Разрабатываются механизмы финансирования предпринимательства на освобожденных территориях Азербайджана
В Фонде развития предпринимательства Азербайджана назвали планируемую сумму льготных кредитов на 2022 г.
В Фонде развития предпринимательства Азербайджана назвали объем выданных льготных кредитов в 2021 г.
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате генерального секретаря Всемирной таможенной организации (ФОТО)
Глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Азербайджана о деталях перехода на вещание в HD-формате (Эксклюзив)
Хорватские компании ведут переговоры о инвествозможностях на освобожденных территориях Азербайджана - посол (Интервью) (ФОТО)
Таджикская сторона вновь нарушила двусторонние договоренности о прекращении огня - погранслужба Кыргызстана
Таджикская сторона не прекращает огонь и продолжает стягивать военную технику - погранслужба Кыргызстана
Удивительная история любви - 60 лет вместе! Анар Рзаев и Земфира Сафарова отмечают бриллиантовую свадьбу (ФОТО)
Состоялось очередное заседание совместной рабочей группы по месторождению "Достлуг" между Азербайджаном и Туркменистаном