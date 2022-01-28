Премьер-министр Азербайджана встретился с главой Всемирной таможенной организации

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился сегодня с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Кунио Микурия.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана, на встрече обсуждались масштабные реформы во всех сферах страны, в том числе в таможенной сфере.

В ходе встречи была дана высокая оценка успешному сотрудничеству между Азербайджаном и Всемирной таможенной организацией, обсуждены перспективы развития связей.

(Перевод: Фидан Мустафаева)