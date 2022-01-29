Территория промпарка "Экономическая зона Аразской долины" полностью очищена от мин
БАКУ /Trend/ - Территория промышленного парка "Экономическая зона Аразской долины", который расположен в Джебраильском районе и охватывает площадь в 200 гектаров, полностью очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, также уже готов концептуальный (генеральный) план промышленного парка, и в ближайшие дни на 1,5 га планируется начать строительство мобилизационного городка.
Было отмечено, что в настоящее время продолжаются работы по подготовке территории к строительству мобилизационного городка.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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