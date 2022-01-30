В 2021 году электронными услугами в Азербайджане воспользовались более 14 млн раз – Сафар Мехтиев

БАКУ /Trend/ - В 2021 году сервисом "smart customs" и другими электронными услугами в таможне воспользовались более 14 миллионов раз.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев на мероприятии, посвященном 30-летию образования таможенных органов Азербайджана и профессиональному празднику сотрудников таможни.

Мехтиев отметил, что 7-8 млн из этих услуг приходятся на физических лиц.