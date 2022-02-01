Sumgait Construction Service приватизирована

БАКУ/Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана подвела итоги инвестиционного конкурса по приватизации давно приостановленного ОАО Sumgait Construction Service, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

По данным ведомства, конкурс был объявлен 2 декабря 2021 года в соответствии со Второй государственной программой приватизации государственного имущества.

В ходе конкурса инвесторам было предложено 129 799 акций, составляющих 99,91 процента уставного капитала акционерного общества, расположенного по адресу город Сумгайыт, улица Кимйачилар, 55А.

12 января 2022 года победителем было объявлено ООО «Evsan».

Согласно договору о купле-продаже, подписанному 26 января 2022 года, инвестор обязался перечислить в государственный бюджет 1 миллион манатов, погасить задолженность компании бюджету, реализовать инвестиционную программу на сумму 1,51 миллиона манатов, а также выполнить другие социально-экономические обязательства.

Согласно инвестиционной программе, планируется строительство железобетонного завода, организация производства такой продукции, как железобетонные столбы, балки различного назначения, фасады и т.д.

Планируется открыть не менее 30 новых рабочих мест за счет реализации инвестиционной программы в течение года.

"Реконструкция и эксплуатация предприятия не только создадут условия для производства строительной продукции, но и будут способствовать удовлетворению спроса на эту продукцию",- говорится в сообщении министерства.

(Автор: Назрин Исрафилова)