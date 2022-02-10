Одним из главных преимуществ Ирана и Азербайджана являются транзитные возможности – Мусави

БАКУ /Trend/ - Транзитные возможности Ирана и Азербайджана являются одним из их главных преимуществ.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави на пресс-конференции, посвященной 43-й годовщине победы исламской революции в Иране и 30-летию установления дипломатических отношений с Азербайджаном.

По его словам, Иран и Азербайджан расположены на главном маршруте транспортного коридора "Север-Юг", который состоит не только из автомобильных и железных дорог, но и морских путей.

«В пределах данного коридора транзит товаров осуществляется наземным транспортом. В рамках коридора может быть сформирован консорциум для строительства железной дороги Астара-Решт. Если этого не произойдет, то Иран построит ее самостоятельно», - сказал Мусави.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)