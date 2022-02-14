В Азербайджане рост экспорта ненефтяной продукции достиг рекордного показателя - министр
БАКУ /Trend/ - В 2021 году в Азербайджане экспорт ненефтяной продукции вырос на 47,2 процента по сравнению с 2020 годом, что является для страны рекордным показателем.
Как передает в понедельник Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"Расширение производства конкурентоспособной продукции в Азербайджане оказывает положительное влияние на ненефтяной экспорт", - говорится в публикации.
(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)
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