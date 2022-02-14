В Азербайджане рост экспорта ненефтяной продукции достиг рекордного показателя - министр

БАКУ /Trend/ - В 2021 году в Азербайджане экспорт ненефтяной продукции вырос на 47,2 процента по сравнению с 2020 годом, что является для страны рекордным показателем.

Как передает в понедельник Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Расширение производства конкурентоспособной продукции в Азербайджане оказывает положительное влияние на ненефтяной экспорт", - говорится в публикации.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)