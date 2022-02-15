Продлен срок действия разрешения на перевозку ж/д транспортом продукции растениеводства из Азербайджана в Россию

БАКУ /Trend/ - Расширение сотрудничества между Агентством продовольственной безопасности Азербайджана и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор), наличие конструктивного диалога в решении вопросов двусторонней торговли и доверие к системе фитосанитарного надзора Азербайджана дают свои положительные результаты.

Как сообщили Trend в агентстве, в результате переговоров агентства и Россельхознадзора 11 июня 2021 года было получено разрешение на транспортировку томатов и яблок железнодорожным транспортом до 1 апреля 2021 года.

14 февраля 2022 года состоялись очередные переговоры между председателем агентства Гошгаром Тахмазли и главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом о продлении этого срока с учетом существующей инфраструктуры в данной сфере. Данный срок был продлен до 1 февраля 2023 года.

Отметим, что существует требование Россельхознадзора о перевозке сельхозпродукции в РФ только контейнерами, которые соответствуют международным требованиям.

В настоящее время экспортный потенциал 227 предприятий-экспортеров томатов, которым разрешен экспорт из Азербайджана в Россию, составляет 385,460 тонны, а 77 предприятий, которым разрешен экспорт яблок - 186,948 тонны.

(Перевод: Нубар Кулузаде)