Обнародована информация о расходах телерадиовещателей в Азербайджане в 2021 г.

БАКУ /Trend/ - Обнародована информация о расходах телерадиовещателей в Азербайджане в прошлом году.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в показателях рынка аудиовизуальной индустрии Азербайджана за 2021 год.

В число наиболее крупных расходов в указанный период вошли:

- фонд заработной платы – 49 500 000 манатов;

- расходы на вещание – 13 300 000 манатов;

- расходы на местный контент - 6 700 000 манатов;

- расходы на зарубежный лицензионный контент – 4 200 000 манатов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)