Доля "зеленых" компаний в бизнес-секторе Азербайджана растет - ЕС

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 2021 год доля работающих в Азербайджане компаний ЕС, занимающихся деятельностью по повышению осведомленности в области охраны окружающей среды, составила 85 процентов, что на 18 процентов больше, чем в 2020 году, сообщает Trend со ссылкой на шестое издание Отчета ЕС о деловом климате в Азербайджане.

Согласно проведенному опросу, среди "зеленых" компаний около 34 процентов вовлечены в сектор по энергоэффективности, 32 процента – по сокращению выбросов, еще 32 процента – по производству материалов, пригодных для вторичной переработки.

Более того, 14 процентов компаний ЕС в Азербайджане фактически используют возобновляемые источники энергии в своем производственном процессе.

Большинство предприятий ЕС, в частности 56 процентов, считают, что финансовая поддержка частного сектора является наиболее эффективным механизмом с точки зрения "экологизации" экономики, говорится в отчете.

Азербайджан продолжает идти по пути к устойчивой экономике. ЕС оказал существенную поддержку Азербайджану в плане мер по переходу на альтернативные источники энергии. В стране было запущено несколько флагманских инвестиционных проектов в этой сфере, отмечается в отчете ЕС.

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