В Азербайджане обнародован объем выданных по гослинии ипотечных кредитов

БАКУ /Trend/ - До 31 мая по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) Азербайджана 39 197 заемщикам были выданы ипотечные кредиты на сумму 2,184 миллиарда манатов.

Об этом сообщили Trend в фонде.

В рамках механизма сдачи квартир в аренду с правом выкупа 1 600 граждан улучшили свои жилищные условия, говорится в сообщении.

Сумма предоставленных фондом гарантий и субсидий по бизнес-проектам составила 302,383 миллиона манатов.

Отметим, что Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд был создан в 2017 году указом Президента Азербайджана путем реорганизации и слияния ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» и ОАО «Кредитно-гарантийный фонд Азербайджана».