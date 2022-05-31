SOCAR внесла ясность в утверждения о возможном подорожании бензина A-95 PREMİUM

БАКУ /Trend/ - В последнее время распространяются слухи об ограничениях на продажу бензина марки A-95 PREMİUM в Азербайджане и его подорожании в ближайшее время.

Как сообщили в Службе по связям с общественностью и коммуникациям Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в ответ на запрос Trend, распространяемая информация не соответствует действительности.

"Ни о каких ограничениях или повышении цен не может быть и речи. Скорее всего, ограничение было связано с технической проблемой, возникшей на какой-то АЗС", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что на всех АЗС SOCAR в Азербайджане нет никаких проблем с продажей бензина марки А-92 и других видов топлива. В настоящее время продажа указанного вида топлива осуществляется без перебоев.

Отметим, что для осуществления оптовой продажи, приема и хранения нефтепродуктов в Баку и других регионах республики функционируют нефтяные терминальные базы, принадлежащие ЗАО SOCAR PETROLEUM. По республике их всего 11. На указанных базах, помимо других видов топлива, осуществляется оптовая продажа дизтоплива. Таким образом, другие АЗС и местные предприниматели, действующие в Азербайджане, могут обеспечивать свои потребности, удовлетворяя спрос на нефтепродукты, закупая достаточное их количество на базах ЗАО SOCAR PETROLEUM.

Напомним, что бензин марок A-95 PREMİUM и A-98 SUPER в Азербайджане не производится. В настоящее время Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева, находящийся на балансе SOCAR, производит только бензин марки А-92, в то время как вышеуказанные марки бензина импортируются.

Цена на бензин марки А-92 регулируется Тарифным (ценовым) советом. Цены на другие марки бензина зависят от их стоимости на рынке.

Цены на бензин марок A-95 PREMİUM и A-98 SUPER в последний раз повышались 15 сентября 2021 года. В настоящее время литр бензина А-98 SUPER продается за 1,9 маната, а А-95 PREMİUM – за 1,6 маната. Ранее цена литра бензина А-95 составляла 1,45 маната, а бензина А-98 – 1,6 маната.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)