Шахин Мустафаев встретился с делегацией во главе с губернатором Пермского края (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 1 июня заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с делегацией во главе с губернатором Пермского края Российской Федерации (РФ) Дмитрием Махониным

Как сообщили Trend в Кабинете министров Азербайджана, на встрече было подчеркнуто, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, транзитной, гуманитарной и многих других сферах.

Было отмечено, что политический диалог и взаимные контакты на высоком уровне вносят позитивный вклад в развитие двусторонних отношений.

В то же время было подчеркнуто значение совместных проектов, успешно реализуемых между двумя странами в различных направлениях.

Также отмечено, что Азербайджан осуществляет плодотворное сотрудничество с субъектами РФ, в том числе с Пермским краем.

На встрече упоминалось и о визите официальной делегации Пермского края РФ в Азербайджан в декабре 2021 года, в ходе которого состоялся ряд деловых встреч и были обсуждены возможности расширения взаимовыгодного сотрудничества. Учитывая, что Пермский край определен в качестве одного из пилотных регионов в России по приему и отправке продукции в рамках проекта «Агроэкспресс», состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в транспортно-транзитной сфере.

(Перевод: Фидан Мустафаева)