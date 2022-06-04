На освобожденных территориях Азербайджана проведен посев на площади более 50 тыс. гектаров

БАКУ /Trend/ - В 2021-2022 сельскохозяйственном году на освобожденных территориях Азербайджана министерством сельского хозяйства проведены пахотные работы и посев на площади 50 393 гектара.

Как сообщает в субботу Trend, об этом было сказано на заседании рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

В мае пчелиные семьи, принадлежащие фермерам из Кяльбаджарского, Лачинского, Ходжавендского, Физулинского, Джабраильского и Губадлинского районов, были переселены на пастбища. Продолжается процесс переселения пчелиных семей, а также сельскохозяйственных животных на пастбища.

(Перевод: Фидан Мустафаева)