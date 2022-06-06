БАКУ /Trend/ - Бакинский филиал Национального банка Пакистана прокомментировал информацию в СМИ о своей ликвидации.

В ответ на запрос Trend в понедельник в филиале сказали, что в последние дни в СМИ появилась информация о том, что Национальный банк Пакистана объявляет о ликвидации Бакинского филиала, что не соответствует действительности.

"Сообщаем всем нашим уважаемым клиентам, внутренним и внешним акционерам, что информация о ликвидации Бакинского филиала Национального банка Пакистана не является достоверной. Мы еще раз подтверждаем, что Бакинский филиал функционирует в полном объеме со всеми предоставляемыми услугами и продуктами», - сказали в филиале.

Ранее СМИ сообщили, что Национальный банк Пакистана принял решение о закрытии филиала в Баку и приостановлении банковских операций .