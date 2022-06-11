БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2022 года экспорт готовой одежды из Турции в Грузию увеличился на 30,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 51,3 миллиона долларов.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщили TurkicWorld в министерстве торговли Турции.

В мае Турция увеличила экспорт готовой одежды в Грузию на 12,8 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года до 8,5 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-мае 2022 года экспорт готовой одежды из Турции вырос на 15,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,8 миллиарда долларов.

В мае этого года Турция экспортировала готовую одежду на сумму 1,3 миллиарда долларов, что на 3 процента больше, чем в мае прошлого года.

Было отмечено, что за последние 12 месяцев (май 2021-май 2022 годов) Турция экспортировала готовой одежды на сумму 21,4 миллиарда долларов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)