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В Азербайджане выросло число активных налогоплательщиков

Экономика Материалы 13 июня 2022 17:27
В Азербайджане выросло число активных налогоплательщиков

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По состоянию на первое июня 2022 года, число активных налогоплательщиков в Азербайджане выросло на 2,9 процента по сравнению с началом года и составило 684 699.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отчет Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана.

В отчетном периоде число активных плательщиков НДС в Азербайджане выросло на 5,7 процента по сравнению с началом года - до 36 666, а количество хозяйствующих субъектов - на 1,3 процента, до 185 736.

В Азербайджане выросло число активных налогоплательщиков
В Азербайджане выросло число активных налогоплательщиков
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