В Азербайджане выросло число активных налогоплательщиков

БАКУ /Trend/ - По состоянию на первое июня 2022 года, число активных налогоплательщиков в Азербайджане выросло на 2,9 процента по сравнению с началом года и составило 684 699.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отчет Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана.

В отчетном периоде число активных плательщиков НДС в Азербайджане выросло на 5,7 процента по сравнению с началом года - до 36 666, а количество хозяйствующих субъектов - на 1,3 процента, до 185 736.