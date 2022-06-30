В Азербайджане уборка зерновых завершена почти на половине посевных площадей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В 61 районе Азербайджана продолжается сбор урожая зерновых. В целом урожай собран с 49 процентов посевных площадей. Ячмень, в частности, убран с 75 процентов полей.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве сельского хозяйства Азербайджана, в уборке урожая задействованы 1 503 комбайна. 649 из них находятся на балансе региональных подразделений ОАО "Агросервис".

Кроме того, в сборе урожая задействованы 854 комбайна, находящихся в частной собственности физических и юридических лиц.

В настоящее время проводится уборка урожая пшеницы. Средняя урожайность в Агдамском, Агджебединском, Бардинском, Саатлинском, Сабирабадском и Самухском районах составляет 40-50 центнеров с гектара.

Уборка зерновых продолжается, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)