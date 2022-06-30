К приватизации Бакинской обувной фабрики приглашены инвесторы из десятков стран

БАКУ /Trend/ - Инвесторы из более 30 стран приглашены принять участие в приватизации Бакинской обувной фабрики.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг журналистам представитель Государственной службы имущественных вопросов при министерстве экономики Эльмар Ягубов в ходе медиатура на обувную фабрику.

По его словам, приватизация госпредприятий в столице и регионах Азербайджана проводится с целью усиления инвестиционного потенциала частных предприятий.

«Считаем, что передача в частную собственность этой компании позволит повысить конкуренцию в секторе. Уставный капитал фабрики был установлен независимой компанией в размере 7,852 миллиона манатов. Количество акций компании составляет 3,926 миллиона номинальной стоимостью два маната каждая», - сказал Ягубов.

Также он отметил, что для привлечения потенциальных инвесторов к приватизации предприятия госслужба отправила официальные письма порядка 30 иностранным компаниям.

«В их число вошли инвесторы из Турции, Италии, Германии, Великобритании, Франции, Португалии, Финляндии и некоторых других стран», - сказал Ягубов.