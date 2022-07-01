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Официальный курс маната к мировым валютам на 1 июля

Экономика Материалы 1 июля 2022 09:16
Официальный курс маната к мировым валютам на 1 июля

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на первое июля 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,7773 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на пятницу:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7773

1 австралийский доллар

AUD

1,1595

1 аргентинский песо

ARS

0,0136

1 белорусский рубль

BYN

0,6186

1 бразильский реал

BRL

0,3234

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1039

100 южнокорейских вон

KRW

0,1311

1 чешская крона

CZK

0,0718

100 чилийских песо

CLP

0,1852

1 китайский юань

CNY

0,2534

1 датская крона

DKK

0,2390

1 грузинский лари

GEL

0,5808

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0215

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0604

100 индонезийских рупий

IDR

0,0114

100 иранских риалов

IRR

0,0040

1 шведская крона

SEK

0,1654

1 швейцарский франк

CHF

1,7769

1 израильский шекель

ILS

0,4860

1 канадский доллар

CAD

1,3153

1 кувейтский динар

KWD

5,5429

1 казахский тенге

KZT

0,0036

1 кыргызский сом

KGS

0,0212

100 ливанских фунтов

LBP

0,1128

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3855

1 мексиканский песо

MXN

0,0843

1 молдавский лей

MDL

0,0890

1 египетский фунт

EGP

0,0904

1 норвежская крона

NOK

0,1714

100 узбекских сомов

UZS

0,0157

1 польский злотый

PLN

0,3776

1 российский рубль

RUB

0,0312

1 сингапурский доллар

SGD

1,2202

1 саудовский риал

SAR

0,4530

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2572

1 турецкая лира

TRY

0,1018

1 тайваньский доллар

TWD

0,0569

1 таджикский сомони

TJS

0,1515

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0578

100 японских йен

JPY

1,2586

1 новозеландский доллар

NZD

1,0496

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