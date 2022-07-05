Между Азербайджаном и Узбекистаном подписана дорожная карта в сфере сельского хозяйства

БАКУ /Trend/ - В столице Узбекистана Ташкенте прошло первое заседание министров сельского хозяйства стран - участниц и наблюдателей в Организации тюркских государств.

Как сообщили Trend в министерстве сельского хозяйства Азербайджана, председательствовали на заседании министр сельского хозяйства Узбекистана Жамшида Ходжаева и генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев.

Цель встречи - обсуждение возможностей расширения сотрудничества между странами - участницами организации в области сельского хозяйства, увеличения товарооборота, реализации проектов, представляющих взаимный интерес.

Выступая на заседании, министр сельского хозяйства Инам Керимов отметил, что Азербайджан прилагает большие усилия для достижения устойчивой трансформации агропродовольственной системы.

"Зеленая" энергия, цифровизация и инновационные решения являются основными принципами нашей деятельности по созданию устойчивой национальной агропродовольственной системы. В Азербайджане осуществляется успешная цифровая трансформация в области сельского хозяйства. Наша нынешняя практика признана соответствующими международными организациями одной из лучших в мире. В Азербайджане более 500 тысяч фермеров пользуются цифровыми сельскохозяйственными услугами и государственной поддержкой через электронную сельскохозяйственную информационную систему. Азербайджан готов поделиться этим опытом со странами - участницами Организации тюркских государств", - сказал Керимов.

На встрече отмечалось, что тюркские государства обладают большим потенциалом для сотрудничества по всем направлениям сельского хозяйства.

По итогам встречи была принята декларация.

В рамках заседания министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов встретился со своим узбекским коллегой Жамшидом Ходжаевым. По итогам встречи была подписана дорожная карта по сотрудничеству в аграрной сфере.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)