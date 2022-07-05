Регулятор укрепляет стабильность Международного банка Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) продал ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) 236 миллионов долларов для регулирования открытой валютной позиции банка.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, этот шаг позволит еще больше укрепить стабильность МБА.

Согласно информации, продажа была осуществлена из валютных резервов ЦБА.

Отметим, что с начала 2022 года валютные резервы Центробанка Азербайджана выросли на 297 миллионов долларов за счет покупок с целью поддержания баланса на валютном рынке.