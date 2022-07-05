В Азербайджане будет организована онлайн-ярмарка по продаже жертвенных животных

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства Азербайджана в рамках проекта «Из села в город» организует онлайн-ярмарку-продажу жертвенных овец в Баку и Сумгайыте, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ведомство.

Для заказа жертвенных животных в режиме онлайн с 5 июля будет запущен портал www.qurbanliq.kendden.az.

Заказать жертвенных животных на портале граждане смогут с 18:00 5 июля по 18:00 8 июля, введя личную информацию и заняв онлайн-очередь в один из пунктов продаж.

Во время заказа граждане могут выбрать любой пункт, откуда хотят забрать жертвенных животных, дату и время. Жертвенные овцы по весу будут предлагаться гражданам в двух категориях. Цена жертвенного животного будет рассчитываться и оплачиваться за каждый килограмм в чистом весе. Граждане должны оплатить часть стоимости жертвенного животного (20 манатов) во время заказа через портал, а остальную часть – когда будут забирать жертвенное мясо из пункта продажи. После принятия заказа на мобильный телефон покупателя придет SMS-уведомление для подтверждения.

Заказанное жертвенное мясо граждане смогут забрать в следующих пунктах продаж на территории Баку и Сумгайыта.

Бинагадинский район, ул. Джафара Хандана, 52C;

Наримановский район, ул. Алияра Алиева, 26;

Гарадагский район, поселок Локбатан, Сальянское шоссе, 22;

Сабаильский район, ул. Гюльбалы Алиева, 20;

Хатаинский район, ул. Инглаба Исмаилова;

Ясамальский район, ул. Аббаса Мирзы Шарифзаде, 196 (около станции метро "Иншаатчылар");

Сабунчинский район, поселок Забрат, улица Бабека, 110H;

Сумгайыт, ул. Черкассы, 53-й квартал.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)