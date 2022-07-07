Названа площадь посевов пшеницы в агропарке на севере Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В агропарке ООО Ulu Agro, расположенном в Гахском районе Азербайджана, пшеницей засеяны земли площадью 850 гектаров.

Об этом сказали в четверг Trend в Агентстве по развитию промышленных зон Азербайджана.

По его данным, на территории агропарка общей площадью 2,044 тысячи гектаров сады высажены на 795 гектарах.

"В садах посажены высокоурожайные деревья из Испании, Франции и Турции. На территории агропарка начался сбор урожая абрикосов, вишни, нектаринов и персиков. Кроме того, 200 гектаров территории агропарка засеяны ячменем, 850 гектаров - пшеницей и 200 гектаров - кукурузой. По предварительным данным, урожайность пшеницы составит 65,7 центнера с гектара, а кукурузы - 140-150 центнеров с гектара", - сказали в агентстве.

По его данным, на территории агропарка имеется четыре крытых зерновых склада общей вместимостью четыре тысячи тонн, а также четыре ирригационных бассейна. Здесь установлены три насосные станции и 28 систем кругового капельного орошения.

"Также необходимо отметить, что на территории агропарка площадью 50 гектаров создан зона для агротуризма", - добавили в агентстве.