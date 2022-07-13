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Между Азербайджаном и Грузией подписан ряд меморандумов о взаимопонимании (ФОТО)

Экономика Материалы 13 июля 2022 17:20
Между Азербайджаном и Грузией подписан ряд меморандумов о взаимопонимании (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с губернатором грузинского региона Квемо Картли Георгием Дохтуришвили.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал Джаббаров в Twitter.

«В ходе встречи мы обменялись мнениями о преимуществах и перспективах успешного сотрудничества между нашими странами для развития экономических и торговых отношений», - говорится в публикации.

Кроме того, в рамках визита губернатора грузинского региона Квемо Картли в Баку был подписан ряд меморандумов.

«В рамках визита губернатора были подписаны меморандумы о взаимопонимании о побратимстве городов Шамкир и Марнеули, Агстафа и Гардабани, Гейгель и Болниси, Дашкесан и Дманиси. Это важный вклад в укрепление и развитие наших отношений», - говорится в публикации.

Между Азербайджаном и Грузией подписан ряд меморандумов о взаимопонимании (ФОТО)
Между Азербайджаном и Грузией подписан ряд меморандумов о взаимопонимании (ФОТО)
Между Азербайджаном и Грузией подписан ряд меморандумов о взаимопонимании (ФОТО)
Между Азербайджаном и Грузией подписан ряд меморандумов о взаимопонимании (ФОТО)
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