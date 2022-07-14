EIB готов расширять сотрудничество с Азербайджаном в разных секторах - глава регионального представительства

БАКУ /Trend/ - Европейский инвестиционный банк (EIB) готов расширять сотрудничество с Азербайджаном по различным проектам как в государственном, так и в частном секторе.

Об этом сообщил Trend глава регионального представительства EIB на Южном Кавказе Мацей Чура.

По его словам, банк может рассмотреть возможность финансирования проектов в сферах устойчивого регионального развития, использования природных ресурсов, цифровизации и ИКТ.

"EIB также может поддержать устойчивое развитие городской инфраструктуры, проекты в сферах городского транспорта, возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, отдельные проекты развития частного сектора", - сказал Чура.

По его словам, предстоящие инициативы включают, помимо всего прочего, потенциальные проекты в рамках Экономического и инвестиционного плана ЕС и инициативу "Восточного партнерства" "Инвестиции в связь" (EPIC), которая представляет собой бесплатную консультативную поддержку и техническую помощь для улучшения транспортных связей.

EIB - это банк, принадлежащий странам ЕС и работающий в Азербайджане с 2014 года. Банк действует в рамках Европейской политики соседства, "Восточного партнерства" и двусторонних соглашений ЕС с Азербайджаном.

Twitter: @mariiiakhm