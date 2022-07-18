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Официальный курс маната к мировым валютам на 18 июля

Экономика Материалы 18 июля 2022 09:21
Официальный курс маната к мировым валютам на 18 июля

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 июля 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,7154 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на понедельник:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7154

1 австралийский доллар

AUD

1,1564

1 аргентинский песо

ARS

0,0133

1 белорусский рубль

BYN

0,6186

1 бразильский реал

BRL

0,3144

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0998

100 южнокорейских вон

KRW

0,1292

1 чешская крона

CZK

0,07

100 чилийских песо

CLP

0,1741

1 китайский юань

CNY

0,252

1 датская крона

DKK

0,2305

1 грузинский лари

GEL

0,5986

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0213

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0202

100 индонезийских рупий

IDR

0,0113

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1624

1 швейцарский франк

CHF

1,7417

1 израильский шекель

ILS

0,4908

1 канадский доллар

CAD

1,3077

1 кувейтский динар

KWD

5,5214

1 казахский тенге

KZT

0,0035

1 кыргызский сом

KGS

0,021

100 ливанских фунтов

LBP

0,1128

1 малайзийский ринггит

MYR

0,382

1 мексиканский песо

MXN

0,083

1 молдавский лей

MDL

0,0881

1 египетский фунт

EGP

0,09

1 норвежская крона

NOK

0,1674

100 узбекских сомов

UZS

0,0155

1 польский злотый

PLN

0,3587

1 российский рубль

RUB

0,0298

1 сингапурский доллар

SGD

1,2158

1 саудовский риал

SAR

0,4527

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2258

1 турецкая лира

TRY

0,0977

1 тайваньский доллар

TWD

0,0568

1 таджикский сомони

TJS

0,162

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0578

100 японских йен

JPY

1,2292

1 новозеландский доллар

NZD

1,0475

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