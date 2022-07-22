Определены основные внутренние и трансграничные дороги, которые будут построены до 2026 г.

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется строительство внутренней и трансграничной дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как сообщает Trend, это нашло свое отражение в утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы».

Основным исполнителем плана определено Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

На первом этапе будут реализованы меры по строительству соответствующей дорожно-транспортной инфраструктуры. Согласно плану мероприятий, в 2022-2026 годах планируется строительство моста через реку Астара, автодороги Муганлы-Исмаиллы-Габала и моста через реку Агсучай, автомагистрали Баку-Губа- государственная граница с Российской Федерацией.

В результате будет обеспечен рост грузовых и пассажирских перевозок по соответствующим маршрутам, отмечается в стратегии.