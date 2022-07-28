Допинвестиции в Карабах могут ускорить рост экономики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Дополнительные инвестиции в Карабах, заложенные в обновленной редакции государственного бюджета Азербайджана, могут добавить еще порядка 0,4 процента к росту азербайджанской экономики в 2022 году.

Об этом сказала Trend заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры российского Газпромбанка Гульнара Хайдаршина.

По ее словам, в Газпромбанке ожидают роста ВВП Азербайджана на семь процентов, чему окажут поддержку высокие цены на углеводороды и серьезный рост в ненефтегазовом секторе (в январе - мае этот показатель составил 11 процентов в годовом исчислении).

"Полагаю, что в условиях значительно более благоприятной конъюнктуры на рынке углеводородов по сравнению с планами, заложенными в бюджет, увеличение расходов в середине года было своевременным шагом. Это придаст дополнительный импульс росту экономики. При этом дополнительные расходы на эти проекты не приведут к ускорению инфляции, поскольку носят преимущественно инвестиционный характер и не направлены на стимулирование потребительского спроса", - сказала Хайдаршина.

Изначально, по словам представителя банка, ожидалось, что в нынешнем году рост ВВП Азербайджана составит не менее семи процентов при поддержке высоких цен на углеводороды и серьезного роста в ненефтегазовом секторе.

"По моим оценкам, дополнительные инвестиции в Карабах, заложенные в обновленной редакции бюджета, могут добавить еще порядка 0,4 процента к росту азербайджанской экономики в этом году. Отмечу также, что реализация новых проектов в Карабахе позволит решить вопрос диверсификации экономики за счет строительства и промышленности, что благоприятно для суверенных рейтингов Азербайджана", - добавила она.