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Официальный курс маната к мировым валютам на 5 августа

Экономика Материалы 5 августа 2022 09:13 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 5 августа

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на пятое августа 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,7397 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на пятницу:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7397

1 австралийский доллар

AUD

1,1838

1 аргентинский песо

ARS

0,0128

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,326

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1024

100 южнокорейских вон

KRW

0,1311

1 чешская крона

CZK

0,0708

100 чилийских песо

CLP

0,1884

1 китайский юань

CNY

0,252

1 датская крона

DKK

0,2338

1 грузинский лари

GEL

0,6263

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0215

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,064

100 индонезийских рупий

IDR

0,0114

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1679

1 швейцарский франк

CHF

1,7771

1 израильский шекель

ILS

0,5102

1 канадский доллар

CAD

1,321

1 кувейтский динар

KWD

5,5437

1 казахский тенге

KZT

0,0036

1 кыргызский сом

KGS

0,0205

100 ливанских фунтов

LBP

0,1125

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3815

1 мексиканский песо

MXN

0,0836

1 молдавский лей

MDL

0,0882

1 египетский фунт

EGP

0,0889

1 норвежская крона

NOK

0,1745

100 узбекских сомов

UZS

0,0155

1 польский злотый

PLN

0,3695

1 российский рубль

RUB

0,0281

1 сингапурский доллар

SGD

1,2359

1 саудовский риал

SAR

0,4524

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2444

1 турецкая лира

TRY

0,0948

1 тайваньский доллар

TWD

0,0567

1 таджикский сомони

TJS

0,1655

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0465

100 японских йен

JPY

1,2753

1 новозеландский доллар

NZD

1,0701

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