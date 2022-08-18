SOCAR обсуждает возможности сотрудничества с австралийской горнодобывающей компанией

БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Fortescue Metals Group, мировой лидер в железорудной промышленности из Австралии, обсудили возможности будущего сотрудничества.

Как передает в четверг Trend, об этом на своей странице в Twitter сообщил президент SOCAR Ровшан Наджаф.

“На встрече с Эндрю Форрестом, председателем и основателем Fortescue Metals Group, мы обсудили декарбонизацию нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности, а также возможности сотрудничества в других направлениях”, - говорится в публикации.

Кроме того, отмечено, что стороны также рассмотрели вопрос расширения деятельности в области "зеленой" энергетики в Азербайджане.

Twitter: @mariiiakhm