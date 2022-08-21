В Ташкенте с участием Азербайджана пройдет первый форум регионов

БАКУ /Trend/ - В ноябре этого года в Ташкенте пройдет первый форум регионов.

Как передает Trend, об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев в интервью газете "Vergilər" Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана.

"В последние годы наблюдается положительная динамика двусторонних торговых отношений. В первом полугодии этого года объем торгового оборота между двумя странами увеличился на 83,7 процента и составил 87,5 миллиона долларов. Была достигнута договоренность о доведении объема двусторонней торговли до одного миллиарда долларов. С этой целью будет проведен ряд мероприятий: в ноябре в Ташкенте пройдет первый форум регионов, выставка продукции национальных производителей двух стран, ежегодные заседания азербайджано-узбекского делового совета, а также будут организованы взаимные торговые миссии. Работа по созданию благоприятной среды для транзитных и двусторонних перевозок по Транскаспийскому маршруту будет продолжена", - сказал Гулиев