В Азербайджане утверждены цены на 48 лекарственных препаратов

БАКУ /Trend/ - На заседании Тарифного (ценового) совета Азербайджана утверждены цены еще на 48 прошедших госрегистрацию лекарственных препаратов.

Как сообщили Trend в среду в Совете, таким образом, с учетом торгового наименования, фармацевтической формы, наименования действующего вещества, дозировки, торговой упаковки, количества, страны-производителя, на сегодня утверждены цены на 13 417 лекарственных препаратов, а их полный список размещен на официальном сайте Тарифного (ценового) Совета (www.tariff.gov.az) в разделе "Лекарственные средства" (http://tariff.gov.az/documents/DVA.pdf).

(Перевод: Нубар Кулузаде)