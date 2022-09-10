Восстанавливается водоснабжение города Лачин, сел Сус и Забух (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ОАО «Азерсу» продолжает мероприятия по восстановлению снабжения питьевой водой города Лачин, сел Сус и Забух.

Как сообщает в субботу Trend, первоначально было проверено состояние существующих источников воды, водохранилищ, магистральных и сетевых водопроводов города. Выяснилось, что субартезианские колодцы, являющиеся основным источником питьевой воды в городе, пришли в полную непригодность. В зоне скважин были целенаправленно выведены из строя приемная установка, насосная станция, системы электроснабжения, демонтированы насосы. Поскольку восстановление субартезианских скважин в короткие сроки невозможно, было решено подавать воду из родников. С этой целью отремонтированы аварийные части магистрального трубопровода, проведены работы для оптимального распределения и регулирования воды. Поскольку городская сеть также непригодна для эксплуатации, было решено временно создать наземную сеть. С этой целью проложено более трех километров сети с использованием полиэтиленовых труб различного диаметра и обеспечена подача питьевой воды в необходимые здания. В то же время в городе была установлена водонапорная башня, для обслуживания которой привлечены три водовоза.

Наряду с этим, были начаты проектные работы с целью обеспечения устойчивого водоснабжения города Лачин. Специалистами был проведен осмотр субартезианского участка, водохранилищ, насосных станций, дана оценка ситуации на месте. Было решено восстановить пришедшие в негодность субартезианские скважины, насосную станцию и другие гидротехнические сооружения, промыть и очистить резервуары и вернуть их в эксплуатацию.

(Перевод: Фидан Мустафаева)