На одном из проспектов в Баку начинаются ремонтные работы

БАКУ /Trend/ - Сегодня ночью начнутся ремонтные работы на участке проспекта Фатали хана Хойского между улицами Кероглу Рагимова и Ашуга Моллы Джума в Наримановском районе города Баку.

Как сообщили во вторник Trend в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана, ремонтные работы будут проводиться только в ночное время.

«Ремонтные работы планируется завершить до выходных. В течение указанного периода на территории будет применяться частичное ограничение движения», - говорится в сообщении ведомства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)