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На одном из проспектов в Баку начинаются ремонтные работы

Экономика Материалы 13 сентября 2022 15:50 (UTC +04:00)
На одном из проспектов в Баку начинаются ремонтные работы

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня ночью начнутся ремонтные работы на участке проспекта Фатали хана Хойского между улицами Кероглу Рагимова и Ашуга Моллы Джума в Наримановском районе города Баку.

Как сообщили во вторник Trend в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана, ремонтные работы будут проводиться только в ночное время.

«Ремонтные работы планируется завершить до выходных. В течение указанного периода на территории будет применяться частичное ограничение движения», - говорится в сообщении ведомства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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