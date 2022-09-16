Стратегические валютные резервы Азербайджана возросли

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2022 года стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 5,1 процента (2,7 миллиарда долларов) - до 55,9 миллиарда долларов.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, рост стратегических валютных резервов Азербайджана произошел на фоне профицита платежного баланса.

ЦБА отмечает, что в первом полугодии текущего года образовалось положительное сальдо счета текущих операций в размере 27,6 процента от ВВП.

“Высокие мировые цены на основные экспортные товары, реализация несырьевого экспортного потенциала, а также рост денежных переводов, поступающих в страну, создают условия для формирования масштабного счета текущих операций. Положительное сальдо внешнеторгового баланса, являющееся основной составляющей счета текущих операций, за 7 месяцев возросло в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года”, - отметили в ЦБА.

По прогнозам ЦБА, профицит текущего счета ожидается также в 2023 году.

ЦБА отмечает, что, по прогнозам международных организаций, мировые цены на продукцию, составляющую основу экспорта Азербайджана, в следующем году останутся высокими.