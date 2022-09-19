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Азербайджан и Узбекистан обсудили реализацию дорожной карты в сфере МСБ (ФОТО)

Экономика Материалы 19 сентября 2022 14:23 (UTC +04:00)
Азербайджан и Узбекистан обсудили реализацию дорожной карты в сфере МСБ (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив.

Об этом, как передает в понедельник Trend, написал в своем Twitter председатель правления агентства Орхан Мамедов.

В сообщении отмечается, что Орхан Мамедов встретился с замдиректора Агентства по развитию предпринимательства Узбекистана Илхомом Халпаевым

"Делегация Агентства по развитию предпринимательства Республики Узбекистан во главе с замдиректора Илхомом Халпаевым посетила Агентство по развитию МСБ. Были обсуждены совместные шаги по реализации дорожной карты, подписанной нами 16.09.2022 г. в рамках бизнес-форума в Шуше", - говорится в публикации.

Азербайджан и Узбекистан обсудили реализацию дорожной карты в сфере МСБ (ФОТО)
Азербайджан и Узбекистан обсудили реализацию дорожной карты в сфере МСБ (ФОТО)
Азербайджан и Узбекистан обсудили реализацию дорожной карты в сфере МСБ (ФОТО)
Азербайджан и Узбекистан обсудили реализацию дорожной карты в сфере МСБ (ФОТО)
Азербайджан и Узбекистан обсудили реализацию дорожной карты в сфере МСБ (ФОТО)
Азербайджан и Узбекистан обсудили реализацию дорожной карты в сфере МСБ (ФОТО)
Азербайджан и Узбекистан обсудили реализацию дорожной карты в сфере МСБ (ФОТО)
Азербайджан и Узбекистан обсудили реализацию дорожной карты в сфере МСБ (ФОТО)
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