В Азербайджане выросло число зарегистрированных налогоплательщиков

БАКУ /Trend/ - По состоянию на первое сентября 2022 года в Азербайджане зарегистрированы 1 379 592 налогоплательщика. Из них 87,5 процента - физические лица (1 207 143), 12,5 процента - юридические лица и организации (172 449).

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана, общее число налогоплательщиков выросло на 6,8 процента, в том числе физических лиц - на 6,5 процента, юридических лиц - на 9,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе - августе 2022 года в Азербайджане было зарегистрировано 10 234 коммерческих организаций, что на 36,8 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них 71,3 процента прошли регистрацию в электронной форме.

Кроме того, сообщается, что 76 процентов зарегистрированных коммерческих предприятий составили компании с местными инвестициями, 24 процента - с зарубежными.